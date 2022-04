Finale de Pékin Express: ultime affrontement pour les deux Belges, Lucas et Nicolas

Victoire après victoire, les deux Belges se retrouvent en finale de cette 15ème saison. Lucas et Nicolas ont jusque-là survolé la compétition. En neuf épisodes, ils ont remporté six étapes, ainsi que deux des trois courses de la demi-finale. Ils ont également été immunisés à trois reprises et n’ont jamais fait un moins bon résultat que deuxièmes. Ce soir, il affronte, pour un ultime duel, le couple Fanny et Jérémy. À Malmedy, les fans des Belges se sont réunis pour suivre ce dernier épisode de l'aventure.

À suivre dès ce jeudi soir à partir de 21h15 sur Club RTL.