Les deux Belges de Pékin Express au coeur d'une scène hilarante: un massage un peu brutal par "monsieur gros paquet" (vidéo)

Téléspectateurs et réseaux sociaux s'en délectent encore. Ce vendredi 4 mars, le public a découvert une séquence mémorable dans l'émission Pékin Express. Et ce sont les deux frères belges qui en sont les protagonistes.

Alors qu'ils sillonnent l'Ouzbékistan, Lucas et Nicolas rencontrent un homme d'un certain âge qui les accueille volontiers chez lui. L'hôte leur propose même un massage traditionnel qui devient vite un cauchemar tant il est violent et musclé. Une scène qui va beaucoup amuser les internautes, d'autant plus qu'il est prodigué par celui qui va rapidement être surnommé "monsieur gros paquet". Entre l'improbabilité de la séquence et la vision de cet homme en slip bien fourni, les internautes s'en sont donné à cœur joie.