Séverine Ferrer a-t-elle dragué Cyril Lignac en direct dans "Tous en cuisine"?

Séverine Ferrer et Tina Arena étaient les invitées de "Tous en cuisine" ce jeudi 24 septembre. Cyril Lignac, aux commandes de l'émission, expliquait à son commis Jérôme Anthony comment bien couper des légumes en petits cubes. Pendant ce temps, Séverine Ferrer et Tina Arena, qui partageaient la même cuisine, attendaient que Cyril poursuive ses consignes.



"Tina, cela ne t’impressionne pas, ça ?" a demandé Cyril Lignac à la chanteuse un peu distraite. Séverine Ferrer a alors répondu: "Nous, on est subjuguées! Complètement!".

Ce à quoi le chef de 42 ans a répliqué: "Mais en fait, vous faites de la cuisine ou vous regardez la télévision ?". L'animatrice a alors ajouté: "Nous, on te regarde, on est bien ! En fait, on avait anticipé, nous ! On avait déjà tout coupé ! Comme ça, on peut mieux vous regarder".



Cyril Lignac, visiblement un peu surpris, a dit avec un grand sourire: "Oh, c’est gentil ! Allez, bon, je récapitule parce que Séverine a pris de l’avance".