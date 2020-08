Stéphanie Clerbois (Secret Story) bientôt maman pour la seconde fois: elle dévoile le sexe du bébé (photo)

Le 20 juillet dernier, Stéphanie Clerbois a annoncé être enceinte de son second enfant. Le sexe du bébé est désormais connu.

"Nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons une petite princesse", a écrit Stéphanie Clerbois sur son compte Instagram. La jeune femme, révélée par Secret Story et aujourd'hui dans Mamans et Célèbres, a déjà un petit garçon, Lyam. "Je sais que Lyam fera un grand frère exceptionnel et Eric un papa poule encore plus qu'il ne l'est déjà. Je n'avais pas de préférence pour le sexe du bébé mais maintenant que je sais qu'il s'agit d'une petite princesse, je vois encore plus la vie en rose."



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le 20 juillet, lorsqu'elle annonçait la bonne nouvelle, Stéphanie Clerbois expliquait aussi à propos d'Eric: "Nos chemins n'étaient pas faits pour être séparés et je sais que tu seras à nouveau un super papa". Le couple a en effet décidé de se remettre ensemble après une séparation… sans doute pour le plus grand bonheur de leur fils Lyam, qui sera bientôt grand frère.