The Crown saison 5: les PREMIÈRES images des nouveaux "Charles" et "Diana" dévoilées (photos)

La saison 5 de la série The Crown, qui retrace le règne de la reine Elisabeth II et l'histoire de la famille royale d'Angleterre, devrait sortir l'an prochain sur la plateforme de streaming Netflix. Alors que la saison 4 dévoilait les débuts de la relation entre Charles et Diana, il a fallu trouver de nouveaux acteurs, plus âgés, pour interpréter ces rôles.

"Diana était un bon choix, mais Charles..."

Et ce sont Elizabeth Debicki et Dominic West qui ont été choisis. Ils succéderont à Emma Corrin et Josh O'Connor. Sur les réseaux sociaux, deux premières images des acteurs incarnant leur personnage ont été dévoilées. Et comme d'habitude, le résultat est bluffant. Peut-être plus pour Diana? Sur Instagram, les fans de la série peinent à voir la ressemblance entre le prince Charles et Josh O'Connor. "Je ne vois pas Charles, mais je vois Diana à 100%!", lance Rinny. "Diana était un bon choix, mais Charles...", dit Julie. "Le prince Charles est tellement mieux que l'original", ajoute Taylor sur un ton moqueur. "Je savais que Dominic West était un mauvais choix dès l'instant où il a été annoncé". Les fans espèrent que cette unique image de l'acteur ne lui rend pas justice, et qu'il saura se fondre dans la peau de Charles dans la série!