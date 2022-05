"On perd un des nôtres": qui a été éliminé de Top Chef? (vidéo)

Cette semaine, les sept candidats encore en lice ont une nouvelle fois fait preuve d'imagination pour impressionner les juges. Mike Bagale, chef américain, était présent pour la première fois dans l'émission. Ce dernier est célèbre pour la "nourriture volante". Il a proposé aux candidats de créer un plat étonnant.



Pascal l'a bluffé en le "faisant manger l'impossible". Il s'agissait d'un piment habanero, un des plus puissants de la planète, placé dans une boule-de-neige. Pour Paul Pairet, ce plat était le plus beau de la saison. Mais Arnaud a terminé à la dernière place avec ses moules-frites revisitées.



Les trois candidats qui ont le moins convaincu cette semaine étaient Arnaud, Mickaël et Wilfried. Ils ont dû impressionner le jury avec un magret de canard.



C'est le plat de Wilfried, des boulettes de magret de canard à la Thaïlandaise, qui a le moins convaincu les jurés. Il a quitté l'aventure. "C'est une expérience folle. Je me sens hyper chanceux d'avoir pu la vivre. Je pense l'avoir vécu à fond", a confié le candidat.