"Pain au chocolat ou chocolatine": les chefs Michel Sarran et Paul Pairet remettent le GRAND DÉBAT sur la table (vidéo)

En Belgique, on dit "pain au chocolat". Mais en France, l'appellation fait débat depuis de nombreuses années. En fonction des régions, on l'appelle tantôt "Pain au chocolat", tantôt "chocolatine".

Le chef Michel Sarran, qui aime bien provoquer ses comparses sur ce genre de sujet qui fait débat, a lancé la discussion avec Paul Pairet lors de l'épreuve de cette semaine consacrée aux desserts de boulangerie.

"Il y a des chocolatine", dit-il en s'emparant d'une viennoiserie. "Des pains au chocolat", le reprend Paul Pairet. "Non, des chocolatines", insiste Michel Sarran.

"Je ne comprend pas ça, tu as du chocolat et du pain, et tu te fais un pain au chocolat", poursuit-il en saisissant une baguette et des carrés de chocolat. "Ça, c'est une chocolatine", dit-il en montrant ce qu'on appelle plus communément un pain au chocolat.

"Tu sais qu'il n'y a que chez toi qu'on dit ça", lui répond Paul Pairet, et les deux hommes s'éloignent en poursuivant le débat : "Pain au chocolat", "chocolatine", "pain au chocolat", "chocolatine…"

On dit en effet "chocolatine" à Toulouse, mais dans la plupart des autres régions de France, on dit "pain au chocolat".

En Belgique, le débat pourrait avoir lieu entre "pain au chocolat" et "couque au chocolat", comme on dit parfois également dans certains régions du pays. Et vous, vous dites comment ?