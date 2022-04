Nous avons rencontré Arnaud Delvenne, le Belge qui excelle dans Top Chef: "J’ai vraiment envie de porter mes couleurs le plus loin" (vidéo)

Au démarrage de cette saison de Top Chef, il y avait 3 Belges. Aujourd'hui, en dixième semaine, alors qu'ils ne sont plus que 7 candidats en compétition, il n'en reste qu'un: Arnaud.

Il espère aller jusqu'au bout de cette aventure et qui sait, pourquoi pas être le premier Belge à remporter Top Chef.

"Je suis fier d’être belge, je suis fier d’être liégeois. Cette année, ils ont la chance d’avoir un Liégeois dans Top Chef. Et j’ai vraiment envie de porter les couleurs le plus loin", nous a-t-il expliqué.

Pour lui, il n'y a pas vraiment de compétition entre les candidats ; il a plutôt vécu cette aventure comme "une colonie de vacances".

Il s'est d'ailleurs attaché à de nombreux candidats. Dès lors, il a vécu certaines éliminations comme un déchirement : "Chaque départ, c’est comme quand on perd un membre de sa famille, c’est assez compliqué", nous a-t-il confié.

Pour briller dans cette aventure, il a pu compter sur le soutien de son chef de brigade, Glenn Viel : "C’est plus qu’un chef de brigade, je le considère comme un frère. C’est quelqu’un qui m’a poussé dans mes retranchements et qui y a toujours cru, même quand je n'y croyais plus. Il m’a poussé poussé poussé pour que j’aille le plus loin possible", a-t-il encore expliqué.

