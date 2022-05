Arnaud, le Belge de Top Chef, COUP DE COEUR inattendu des 4 membres du jury: même son chef de brigade n'arrive pas à y croire (vidéo)

La finale de Top Chef approche à grands pas et ceux qui se sont qualifiés cette semaine feront partie des quart-de-finalistes de l'émission.

Pour y accéder, les candidats se sont affrontés sur deux épreuves. La première était un défi lancé par Jean Imbert et a permis à Louise de se qualifier.

Pour la deuxième, les 4 jurés ont demandé aux candidats de sublimer la tomate, coachés par d'autres chefs intervenus cette saison. La cheffe Dominique Crenn a aiguillé Arnaud Delvenne et cela a porté ses fruits : sa "tomate pas simple" a été désignée "coup de cœur des 4 membres du jury".

À l'annonce du verdict, le jury, qui a dégusté les plats à l'aveugle, découvre que ce plat gagnant est l'œuvre d'Arnaud, le Belge de la compétition qui se qualifie dès lors pour les quarts de finale de Top Chef. Glenn Viel, le chef de brigade d'Arnaud, a bien du mal à y croire : "Mais non ?! Incroyable !"

"Ça fait plaisir ! What else ? Super content, super fier, c'est une belle surprise, franchement, bravo. Non mais sérieux, le plat était construit, il y avait un chemin, c'était lisible, c'était propre", commente-t-il, visiblement heureux et fier de son candidat.

Pour Arnaud aussi, la joie et la surprise sont totales : "Passer une épreuve en brillant aux yeux des 4 chefs, c'est super beau. Coup de cœur sur un cœur de tomate !", lance-t-il en interview.

"J'ai écouté mon chef aujourd'hui. Je voulais vraiment donner beaucoup, donc je me suis mis une grosse pression, merci beaucoup. On va garder la même pression et on va essayer d'aller vraiment chercher dans le cœur et dans les souvenirs", dit encore le Belge au magnifique parcours dans l'émission.