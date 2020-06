Hélène Darroze CHUTE en plein rush de la demi-finale de Top Chef (vidéo)

Lors du défi de demi-finale de Top Chef de Mallory, le turbo cuit sur l'arête en vessie, chaque seconde était comptée… En fin d'épreuve, au moment de sortir les vessies de l'eau et les déposer dans l'assiette, Hélène Darroze donne un petit coup de main à David.

Elle le contourne pour lui amener le plat, et alors qu'elle passe derrière lui, elle glisse et chute. "Chef, vous pouvez me prendre la plaque qui est là", lui demande David. Et en s'exécutant rapidement, elle tombe sur le sol.

"Oh putain" s'écrie Mallory. "Ça va ?", s'inquiète tout de suite David. "C'est rien", répond-elle en se relevant avec le sourire. "T'inquiète", ajoute-t-elle afin que David ne se laisse pas déconcentrer en fin d'épreuve.