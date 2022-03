Dans Top Chef, Hélène Darroze a la mauvaise idée de goûter... de la CIRE d'abeille, non comestible: "J'en ai plein la bouche" (vidéo)

Dans Top Chef cette semaine, les candidats se sont affrontés en duo autour de la thématique du miel. Wilfried, de la brigade rouge d'Hélène Darroze, et Lucie, de la brigade orange de Glenn Viel, faisaient équipe.

Les deux cuisiniers étaient épaulés par leurs chefs, qui n'ont pas hésité à goûter leurs préparations afin de leur indiquer s'ils étaient sur la bonne piste.

Mais Hélène Darroze a eu la bien mauvaise idée de tremper sa cuillère dans un poêlon de cire d'abeille fondue, destinée à la décoration du plat !

À ce moment, la cheffe grimace mais aucun mot ne sort de sa bouche. "Il y'a quelque chose qui n'allait pas ?", l'interroge Wilfried. "Chef, ça va ?", s'inquiète également Lucie.

Les deux candidats ne comprennent pas ce qui arrive, Glenn Viel non plus d'ailleurs : "Je ne comprends même pas en fait. Je vois la tête d'Hélène et je me dis : mais qu'est-ce qu'elle a mangé ?", explique-t-il.

"De la cire et j'en ai plein la bouche", explique ensuite la cheffe de la brigade rouge.

"On se rend compte qu'elle a mangé de la cire d'abeille, réalisent alors les 3 autres. C'est de la déco, c'est pas comestible. C'est comme chez toi, tu ne manges pas la cire des bougies."

Hélène Darroze tente de faire disparaitre ce goût et cette sensation désagréable dans la bouche, tandis que son comparse chef de brigade, rit d'elle. "Tu te moques hein ?", finit-elle par lancer, à peine remise de ses émotions.

"Il s'est bien foutu de sa gueule", confie ensuite Wilfried aux côté de Lucie, qui elle est morte de rire en repensant à la scène.