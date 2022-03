TENSIONS dans Top Chef, Lucie rejette toutes les idées de Tania: "Pour moi, c'est sans intérêt" (vidéo)

Nouvelle semaine de compétition dans Top Chef. Pour la première épreuve, Pía León, la Péruvienne élue Meilleure femme chef du monde lors du classement annuel du World's 50 Best en 2021, a proposé aux candidats de sublimer le maïs, un aliment qu'elle affectionne particulièrement.



La brigade de Glenn Viel a voulu intégrer un bouillon à son plat, mais le trio a eu du mal à trouver comment donner du goût à la préparation. Lucie, Tania, Renaud ont dû réagir vite pour que leur recette soit à la hauteur. Tania a commencé à proposer des solutions à Lucie, mais cette dernière a décliné toutes ses idées. "Thym citron", a lancé Tania. Mais Lucie a répondu sèchement : "Je ne vois pas le rapport. Pour moi, c'est sans intérêt".



Tania a continué ses propositions, mais aucune n'a trouvé grâce à ses yeux. "Tout ce que je propose à Lucie, ça ne va pas du tout. On n'arrive pas à communiquer", a regretté Tania, face caméra.



"Tania, c'est une super nana avec qui travailler, elle est hyper dynamique, elle a envie, mais je ne suis pas convaincue que tout ça va bien s'accorder et je suis hyper stressée", a confié Lucie.



Glenn Viel a fini par remarquer les tensions entre les deux femmes. Il a apaisé la situation en conseillant à tout le monde de ne plus se mettre une telle pression. Lucie a relativisé et a pris en compte l'avis de deux autres candidats de sa brigade.