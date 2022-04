Dans Top Chef, qui a été éliminé cette semaine? "Ça me fout un peu la rage"

Cette semaine, des candidats se sont affrontés lors de l'épreuve de la dernière chance sur la courgette. C'est Thibaut, 35 ans, qui a le moins convaincu les chefs cette semaine. L'épreuve a été remportée par Sébastien.



Membre de la brigade rouge d’Hélène Darroze, le candidat a été éliminé au terme de l’épisode 9 du concours culinaire alors que sa cheffe était absente.



"Sans Hélène Darroze, je n'aurai jamais été dans le concours. C'est elle qui m'a choisi à la première épreuve donc je lui dois ma présence dans ce concours. On a appris à se connaître à travers les épreuves. Je commençais à beaucoup apprendre donc c'est frustrant. Ça me fout un peu la rage de partir comme ça. J'avais l'impression de tout juste péter la coquille. J'aurais adoré aller en demi ou en quart. J'aurais voulu faire un peu plus d'étincelles", a confié Thibaut juste avant de quitter l'aventure.



"Je suis très heureux d'être venu, j'espère que tous vont continuer à faire des folies et on se revoit bientôt", a-t-il ajouté.