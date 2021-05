Les quarts de final se poursuivent cette semaine dans Top Chef. Matthias, Mohamed, Sarah et Pierre s’affrontent pour obtenir les deux pass qui les mèneront directement en demi-finale.

Sarah et Matthias sont tous les deux qualifiés pour la demi-finale de Top Chef. Pierre et Mohamed doivent donc se départager sur une ultime épreuve coup de feu. La cheffe doublement étoilée et gagnante de la saison 2 de Top Chef, Stéphanie Le Quellec, leur demande de réaliser une bouchée de carotte en trente minutes.

Alors que Pierre part survolté comme à son habitude et court dans tous les sens, Mohamed est plutôt résigné. "Là, c’est chaud. Je suis très très stressé. J’arrive même pas à respirer. Rien ne va plus. J’ai même pas mis mon tablier. De toutes façons, je rentre chez moi ce soir."