Les quarts de final se poursuivent cette semaine dans Top Chef. Matthias, Mohamed, Sarah et Pierre s’affrontent pour obtenir les deux pass qui les mèneront directement en demi-finale.

Les quatre derniers candidats de Top Chef s’affrontent pour une place en demi-finale. Après quatre épreuves, ils ont chacun un pass en poche, mais il en faut deux pour accéder à l’étape suivante. Cette semaine est donc décisive.

Pour motiver les candidats avant le sprint final, leurs proches leur ont écrit une lettre. Après la lecture, leurs parents sont venus leur faire surprise en leur rendant visite dans les vestiaires. Sarah a revu sa maman qu’elle ne voit pas souvent puisque celle-ci vit en Allemagne.

Pierre et Mohamed ont fondu en larmes dans les bras de leurs mamans respectives en évoquant leurs souvenirs d’enfance. Face à une photo de lui, Mohamed se souvient : "Quand je vois une photo à 10 piges, je suis en train de me régaler avec la banane comme ça. Ça représente la joie de la personne que j’ai toujours été grâce à mes parents qui ont fait en sorte de me faire vivre dans un environnement joyeux. J’ai juste envie de dire merci en fait."

De son côté, le papa de Matthias n’a pas pu être présent à cause du contexte sanitaire. Le chef Etchebest a néanmoins organisé un appel vidéo entre son candidat et son père.