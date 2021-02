L’équipe jaune de Top Chef a tenté de faire goûter l’umami: ça passe ou ça casse (vidéo)

La saison 12 de Top Chef est lancée. Les candidats doivent s’affronter en équipe sur une nouvelle épreuve. Ils doivent réaliser la salade du chef Kei Koyashi. Pour cela, ils doivent retrouver les 4 saveurs dans leur assiette: le salé, le sucré, l’amer et l’acide. Le petit plus serait tout de même qu’il parvienne à trouver le cinquième goût: l’umami.

Les candidats de Top Chef s’affrontent sur le thème de la salade dans cette première épreuve de première semaine. Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle salade, ils doivent refaire celle du chef 3 étoile, Kei Kobayashi.

Pour cela le mentor du chef japonais, Gilles Goujon, veut retrouver les quatre goûts: le sucré, le salé, l’amer et l’acide. En plus, il évoque un cinquième goût : l’umami. Pourtant, ce goût est difficile à atteindre.

Qu’à cela ne tienne, Arnaud et Thomas de la brigade de Michel Sarran le tente. Thomas explique: "Il y a plusieurs ingrédients qui peuvent apporter de l’umami, que ce soit du parmesan, la sauce soja, puis surtout la tomate brûlée."

Il prépare alors un bouillon qui servira de rince-bouche à base de tomate brûlée et de sauce soja. Le pari est risqué, mais Gilles Goujon est conquis. "On n’est pas loin," dit-il. La brigade jaune remporte sur un coup de cœur cette première épreuve avec la brigade la brigade violette rassemblant Baptiste et Pauline.

