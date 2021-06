Mohamed au bord des larmes parmi ses proches, sa mère très émue: "Je voulais rendre fiers mes parents" (vidéo)

À l’issue de l'épreuve finale, Mohamed a retrouvé les siens pour l’ultime séquence de Top Chef, celle qui allait faire de lui le grand gagnant de la saison. Avant de tirer les couteaux, le chef de 28 ans s’est exprimé avec beaucoup d’émotions sur cette expérience "incroyable". "J’ai regardé les 11 saisons de Top Chef et jamais je n’aurais imaginé arriver jusqu’ici, a-t-il confié. C’est de la folie. J’ai pas trop envie de parler parce que je vais chialer".

Sa mère a également témoigné de cette sensation irréelle, avec des mots très forts : "J’ai l’impression de rêver. Je ne me rends même pas compte. Je n’arrive pas à réaliser que Mohamed est arrivé jusque-là. En général on regarde ça à la télé. Et là mon fils est là aujourd’hui. Pour moi, c’est magique. C’est un rêve aussi. C’est beau !"



En aparté, Mohamed a souligné qu’il s’était lancé dans Top Chef pour "rendre fiers (ses) parents". "Dans le regard de ma mère, je vois beaucoup d’étoiles, beaucoup de joie, de fierté. C’est quelque chose de très très fort que je n’oublierai jamais", a-t-il confié. Avant de tirer le couteau qui scellera sa victoire, le chef a évoqué sa femme, "son joyau", et soutien indispensable.