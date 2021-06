Mohamed met en COLÈRE Hélène Darroze en pleine finale de Top Chef: "Je me fais déglinguer" (vidéo)

Après 18 semaines de compétition entre 15 jeunes cuisiniers plus créatifs les uns que les autres, ils ne sont plus que 2. Leur défi ce soir : réaliser un menu gastronomique d'exception pour régaler 70 bénévoles de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre membres du jury.

De la cuisine française traditionnelle avec "la petite touche méditerranéenne qui me représente". C’est dans ces termes que Mohamed a présenté son menu de finale. Sauf que pour son plat principal — un homard breton, houmous de pois chiche au zaatar, carottes glacées, mousseline de carottes, condiment chermoula, jus de crustacés —, Mohamed a commencé par déléguer la préparation des jus à son coéquipier Arnaud. Un choix qui a suscité beaucoup d’incompréhension chez Hélène Darroze.

"C’est un excellent saucier ! Je n’ai pas arrêté de lui répéter. Donc il faut que ses sauces aujourd’hui fassent la différence. Il va les déléguer à Arnaud, qui certes est un très bon cuisinier, mais c’est lui qui doit faire ses jus. C’est lui qui doit faire ses sauces !", s’est agacée la cheffe face à la caméra. "Tu vas faire ton jus et t’arrêtes ça !", s’est-elle emportée face à Mohamed en cuisine. "Je me fais déglinguer", a constaté le finaliste. "Sa sauce qui va marquer sa personnalité, il n’y a que lui qui peut la faire", justifiait Hélène Darroze.



Un brin décontenancé, Mohamed a écouté les critiques qui lui étaient adressées sans broncher. Ni une, ni deux, le cuisinier s’est lancé dans la préparation de sa propre sauce. Face caméra, il faisait amende honorable : "Elle a raison. Quelle quiche je suis ! Le mec il a des éloges sur la sauce depuis le début et au final il fait pas la sauce (…) J’ai compris, j’y vais."