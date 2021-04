PANIQUE TOTALE dans Top Chef: Mohamed et Chloé n'ont pas DU TOUT fini leur plat, à 1 minute de la fin de l'épreuve (vidéo)

Dans Top Chef, les 7 candidats encore en lice entrent dans leur 8ème semaine de compétition. Afin de se qualifier pour la suite du concours, les cuisiniers ont dû impressionner le jury composé d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran.

Pour la 8ème semaine de compétition, les 7 candidats se sont lancés dans de la street-food gastronomique. Pour cette épreuve, ils ont été jugés par Christophe Pelé, un véritable électron libre en cuisine. Mohamed et Chloé ont voulu faire un chawarma végétarien en remplaçant la viande par du céleri et de l'ananas. Mais Hélène Darroze les a mis en garde sur la présentation de leur plat, un peu trop simple à ses yeux.

Le duo a donc voulu trouver une idée originale pour la présentation afin d'impressionner le jury. Mais ne réussissant pas à s'accorder, les deux cuisiniers ont débuté deux cuissons de pain, chacun de leur côté, perdant beaucoup de temps. À une minute de la fin de l'épreuve, Mohamed et Chloé n'avaient toujours pas fini le dressage de leur assiette. "On est à la bourre de ouf", a lancé la femme du duo. Leur plat, pas abouti, a été éliminé par le chef Pelé.



Hélène Darroze a déploré le manque de communication dans cette équipe. C'est Baptiste et Sarah, l'équipe de Paul Pairet, qui ont remporté cette épreuve.