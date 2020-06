Qui de David ou Adrien GAGNE la 11e saison de Top Chef? (vidéos)

Comme chaque année, c'est lors d'un repas de gala en l'honneur des bénévoles de la Croix-Rouge qu'a eu lieu la finale de Top Chef opposant Adrien à David. Les deux chefs se sont affrontés avec toute leur brigade sur un menu 3 services. Aucun des deux ne s'est démarqué sur l'entrée. À la dégustation du plat, ce fut serré mais David avait tout de même une avance.

Enfin, sur le dessert, l'invitation au voyage de David a fonctionné mais l'audace d'Adrien ainsi que le message écologique qu'il a voulu faire passer ont beaucoup plu et marqué les esprits.

Au moment de débriefer cette finale avec les 4 chefs, Adrien a reconnu être un peu déçu du déroulé de son menu car toute ne s'était pas passé comme il l'aurait voulu. Au contraire, David était ravi : "C'est sorti comme je voulais que ce soit", lance-t-il.

Les chefs ont alors donné leurs votes et l'ont justifié. Michel Sarran a donné 5 points à chacun car il aurait aimé plus d'audace et de personnalité chez David. Son menu était meilleur mais il a adoré le dessert "complètement fou" d'Adrien.

Hélène Darroze a quant à elle mis 6 points à David, son candidat, et 4 à Adrien. Paul Pairet a logiquement mis 6 points à Adrien et 4 à David. Enfin, Philippe Etchebest a mis 5 points à chacun. Il y a donc eu ex-aequo sur le vote des chefs, ce qui veut dire que ce sont les dégustants, les bénévoles de la Croix Rouge, qui ont dû départager les deux chefs.

Confinement oblige, c'est en petit comité et avec leurs proches en visioconférence que le verdict a été dévoilé à chacun. Dans une enveloppe, les candidats découvrent la répartition des résultats : l'un d'entre eux a 43,59% et l'autre 56,41%.

Et c'est David qui remporte Top Chef 2020 : il tire le couteau avec la lame de couleur acier. Un moment de joie qu'il partage avec ses enfants "en vrai", et ses parents en visoconférence. Il est ravi, surtout qu'il avait promis cette finale à Hélène Darroze, qui gagne pour la première fois Top Chef avec un candidat.

Pour Adrien, c'est évidemment la déception : "Je suis forcément dégoûté, mais il faut savoir perdre avec classe". Ses parents lui expriment la fierté qu'ils ressentent et le chef Paul Pairet, également en visoconférence, lui fait lui aussi part de sa grande fierté pour ce parcours incroyable dans Top Chef. Il estime qu'Adrien a marqué Top Chef par sa personnalité et qu'on entendra certainement parler de lui !