Le Belge Mallory n'ira PAS en finale de Top Chef: voici sa réaction au moment du verdict (vidéo)

Lors des demis-finales de Top Chef, étant donné que ni David ni Adrien n'avait été battu sur son épreuve, il ne fallait pas que Mallory perde sur la sienne non plus…

Mais malheureusement pour le Belge, David a fait mieux que lui... Il a donc marqué un point, tandis que Mallory et Adrien étaient à 0 tous les deux. Comme le candidat belge est battu sur son épreuve, c'est lui qui est éliminé aux portes de la finale.

L'émotion est très forte pour le jeune candidat… "C'est fini", dit-il en soulevant sa cloche et en ne découvrant pas de pass pour la finale… "C'est comme ça... J'ai un beau parcours quand même", dit-il en tombant dans les bras de Michel Sarran.

"Tu ne peux être que fier, moi je suis fier de t'avoir accompagné. C'est la dure loi du concours", lui dit son chef.

J'espère avoir marqué Top Chef avec la personne que je suis et la cuisine que je fais.

Mallory est "déçu" mais garde le sourire : "j'aurais voulu viser plus haut. C'est pas facile de prendre cette défaite mais je la prends, parce que c'est le concours. J'accepte, je ne suis pas un mauvais perdant".

"À ton âge, ce que t'as fait, c'est super", lui dit encore son chef, qui l'a accompagné depuis les quarts de finale.

Le jeune Belge en est conscient : il a vécu une formidable aventure et peut être fier de son parcours. "Je prend mon envol, et ça c'est grâce à Top Chef. J'espère avoir marqué Top Chef avec la personne que je suis et la cuisine que je fais. La suite est à venir, et il y aura une belle suite".