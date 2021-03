Qui est ÉLIMINÉ de Top Chef cette semaine? (vidéo)

Au terme de cette 4e semaine de compétition, les candidats de l'équipe de Michel Sarran se sont tous qualifiés dès la première épreuve. Un candidat de la brigade violette, Baptiste, s'est également qualifié lors de l'épreuve de Pierre Gagnaire.

Hélène Darroze, Paul Pairet et Philippe Etchebest ont donc dû décider d'envoyer un de leurs candidats en épreuve de la dernière chance. Sarah, Pierre et Charline se sont donc affrontés autour d'un ingrédient : la tomate.

L'assiette de tomate en dessert de Sarah a fait l'unanimité auprès des chefs et elle s'est qualifiée la semaine prochaine. Pour les deux autres, le jury a noté deux assiettes "pas abouties" et comportant des "erreurs techniques".

Celle de Pierre n'a pas été retenue au final, et c'est donc le candidat de la brigade violette qui quitte la compétition cette semaine.

Charline, jeune cheffe de 18 ans, continue l'aventure dans la brigade de Philippe Etchebest.

"Je suis déçu, je suis très déçu parce que je kiffais être là, parce que tout ce que j'ai fait, ça a jamais été comme je le voulais et c'est ce qui me fait le plus chier. Au final, tout ce que j'ai fait, y'a pas un truc qui a été bien à 100%. Du coup, ce soir, ça passe pas", a expliqué le candidat éliminé, en larmes au moment de quitter Top Chef.

Comme Mathieu, le candidat belge la semaine passée, les chefs ont estimé qu'il partait "trop tôt".

"C'est une surprise" pour Paul Perret, son chef de brigade, qui était persuadé que Pierre pouvait aller "au bout" de cette compétition. Il s'est dit "déçu" de cet "incident technique" qui lui coûte cher…