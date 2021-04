Qui quitte Top Chef au terme de la guerre des restos? (vidéo)

C’est le retour de la guerre des restos cette semaine dans Top Chef. Trois binômes doivent créer leurs restos de toutes pièces. Une difficulté vient s’ajouter cette année : ils devront prévoir la vente à emporter. Les candidats qui n’ouvriront pas leur établissement iront directement en dernière chance.

L’épreuve de la dernière chance rassemble tous les perdants de la guerre des restos. Pierre et Bruno n’ont même pas pu ouvrir leur restaurant "La Coloc" ; et Sarah et Arnaud ont perdu à cause de la vente à emporter. Ils s’affrontent tous les quatre sur le thème de la salade.

Sarah prend des risques et cuisine un pain perdu salé qu’elle dissimule sous la salade à la dégustation. Ce parti pris séduit et elle est coup de cœur de l’épreuve. Bruno est ensuite sauvé. La dernière place se joue donc entre Pierre et Arnaud.

C’est finalement Arnaud qui part au terme d’un beau parcours. Hélène Darroze n’a plus qu’un seul candidat : "Sincèrement, j’étais persuadée qu’on irait encore plus loin ensemble," dit-elle. "Tu as fait un très beau parcours, ajoute Michel Sarran. Je suis persuadé que tu as un très bel avenir qui t’attend."