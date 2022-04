Qui quitte Top Chef cette semaine? Le choix cruel d'Hélène Darroze (vidéo)

À l'issue de cette semaine de compétition, pour rééquilibrer les équipes et faire en sorte qu'il y ait 2 cuisiniers dans chaque brigade, Philippe Etchebest a dû se séparer d'un des trois candidats de son équipe bleue. C'est Sébastien qui a été choisi pour rejoindre la brigade violette de Paul Pairet.

Hélène Darroze a ensuite dégusté seule et à l'aveugle les bouchées réalisées par les deux candidats en dernière chance : Louise et Wilfried, appartenant tous les deux à sa brigade rouge. Elle fait un choix entre les deux plats et a décidé de qualifier la première, celle de Louise. C'est donc Wilfried qui a été éliminé.

Le moment a été très difficilement vécu par les deux candidats qui font équipe depuis le début de l'aventure. "C'est assez amer. Je suis contente mais à la fois je suis super triste. Ça me fait mal au cœur", a déclaré la jeune femme, en larmes.

"Ta bouchée était très très réussie. Tu peux te réjouir de ça", a tenté de rassurer Hélène Darroze qui trouvait celle de Louise vraiment "explosive".

"Ta bouchée, Wilfried, elle était bonne, mais la sienne était vraiment excellente. Moi aussi, je très triste pour Wilfried parce que je pense que depuis quelques épreuves, il prenait son envol, il laissait libre court à sa personnalité. Il va nous manquer dans l'équipe, c'est clair", a-t-elle poursuivi.

"Y'a des gagnants, y'a des perdants et je l'accepte", a lancé le jeune cuisiner, très fier d'avoir pris part à 8 semaines de concours.

Paul Pairet a tenu à lui adresser un petit mot : "Je regrette que tu t'en ailles, tu nous laisseras un très beau souvenir", lui a-t-il.

Le genre de mots qui fait du bien quand on vient le moment de quitter les cuisines de Top Chef.