Roquefort-chocolat, banane-persil, olive-fraise et asperge-réglisse: comment les candidats de Top Chef ont-il réalisés ces associations à priori DÉGOUTANTES? (vidéo)

Pour la première épreuve des quarts de finale, le chef Heston Blumenthal a proposé une épreuve autour d'un concept qu'il a lui-même développé : le "Food pairing". Le principe est de réussir à associer à la perfection 2 aliments qui ont en commun une seule molécule d'arôme de base. Il a donc demandé aux 4 quarts de finalistes de réussir ces associations : banane-persil pour Matthias, roquefort-chocolat pour Sarah, asperge-réglisse pour Pierre et fraises-olives noires pour Mohamed.

Le chef est très exigeant et est impressionné par les réalisations des candidats et trouve peut de choses à redire aux chefs. Il reproche juste un peu trop de réglisse dans l'assiette de Pierre.

Il est en revanche séduit par la façon dont Matthias a associé banane et persil en proposant différentes textures de banane.





Mohamed a quant à lui proposé de travailler la fraise et l'olive en plusieurs textures également, l'associant à la Saint-Jacques et à la feta. Il aime également l'"explosion" de goûts dans ce plat.

Enfin, Sarah a proposé une recette sucrée avec du crumble et du riz au lait pour associer roquefort et chocolat. Il apprécie beaucoup le goût et émet juste un petit bémol sur la texture.

C'est Matthias et son association de banane et persil qui remporte l'épreuve, mais le chef a été épaté par les 3 plats de cette première épreuve de quarts de finale.