Situation INÉDITE en quarts de finale de Top Chef: "La semaine prochaine s'annonce sans pitié" (vidéo)

Pour accéder à la demi-finale de Top Chef, il faut décrocher 2 pass, et donc remporter 2 épreuves. Ce à quoi s'attèlent Sarah, Matthias, Mohamed et Pierre depuis deux émissions. La semaine passée, Matthias et Pierre ont été les deux premiers à gagner une épreuve et à mettre un pied en demi-finale.

Cette semaine, Sarah a remporté l'épreuve d'Anne-Sophie Pic et Mohamed celle d'Éric Fréchon. Ce qui signifie que les 4 candidats ont tous un pass. Ils sont ex-aequo juste avant la prochaine semaine de compétition.

"Ça nous fait un pass pour les 4 quarts de finaliste, je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé, a lancé Stéphane Rotenberg à la fin de la 2e épreuve. On a du suspense. Pour moi, c'est formidable, pour vous peut-être un peu moins".

"On en a tous encore sous le pied. La semaine prochaine s'annonce sans pitié et je pense que ça va être hyper serré", a conclu Sarah.