Top Chef 2020 : Martin s’est marié avec Fleur (photos)

Le candidat de Top Chef, Martin, a réalisé l’un de ses rêves. Il s’est marié avec celle qui partage sa vie depuis plusieurs années. Malgré la pandémie, le couple s’est uni ce samedi 4 juillet.

Il l’avait annoncé dans Top Chef, c’est chose faite, Martin s’est marié avec Fleur. Elle aussi férue de cuisine, et plus particulièrement de pâtisserie, elle avait d’ailleurs rejoint Martin dans la compétition de Top Chef pour l’épreuve avec les proches et l’avait inspiré à de nombreuses autres reprises.

Sur Instagram, le cuisinier a partagé des photos du grand jour. Fleur a aussi publié de belles images sur ses réseaux laissant voir un décor verdoyant et intimiste. Leur petite fille, Louise, était elle aussi présente pour l’union de ses parents.



