Top Chef: aminci, un finaliste annonce sa rupture amoureuse et professionnelle avec sa femme (photos)

Vous vous souvenez certainement de ce candidat, arrivé jusqu'en finale du concours Top Chef, aux côtés de Samuel Albert en 2019. Guillaume Pape avait perdu la finale mais Samuel, bon joueur, avait partagé ses gains avec lui.

Mariés en 2020

Marlène, son épouse, l'a soutenu tout au long de l'émission et elle était apparue plusieurs fois à l'écran. Le jeune couple travaillait ensemble dans un restaurant de Rennes. Après l'émission, il crée et ouvre son propre restaurant avec elle, en Bretagne. Marlène s'occupe de la salle, lui de la cuisine. Le 7 mars 2020, le couple se marie! Malheureusement, cette union n'aura pas duré deux ans.

"Je suis heureux"

Ce 28 août, il a révélé à ses fans sa rupture amoureuse et professionnelle: "L'Embrun ferme ses portes pour congés aujourd'hui et c'est le moment pour moi de vous dire que mon chemin personnel avec Marlène s'est séparé depuis quelque temps déjà et maintenant nos chemins professionnels aussi", explique-t-il en légende d'une photo de lui, en noir et blanc, où il apparaît bien plus aminci que durant l'émission. "L'Embrun continue d'évoluer et moi avec. Et ne vous inquiétez pas je suis heureux dans la vie professionnelle comme personnelle :)", rassure-t-il. "Toujours plus haut, toujours plus fort", écrit-il en guise de conclusion.

Ses fans, collègues et amis n'ont pas manqué de réagir, en lui envoyant du courage, de la force et des pensées positives.