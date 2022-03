Top Chef: Arnaud, le dernier Belge, est-il toujours en lice au terme de cette nouvelle semaine de compétition? (vidéo)

Cette semaine, chaque épreuve a été l'occasion pour des duos de cuisiniers de marquer des points. À ce jeu, c'est le duo formé par Louise et Lilian qui s'en sort le mieux avec un total de 10 points au terme des deux épreuves. Ils sont suivis par Lucie et Wilfried, qui totalisent 6 points. Mickaël et Arnaud et Thibaud, Pascal arrivent quant à eux ex-aequo à la 3e place, leur permettant de se qualifier eux aussi pour la 7e semaine de concours. Le Belge Arnaud est donc toujours dans la course à l'aube de la 7e semaine du grand concours Top Chef, s'offrant un beau parcours dans l'émission.

En revanche, Sébastien et Ambroise ont dû s'affronter autour d'une épreuve de la dernière chance consacrée au saumon. Le choix a été difficile et longuement débattu. "On en a discuté pendant un bon moment et ça n'a pas été simple", confie Glenn Viel au moment du verdict.

C'est finalement l'assiette de Ambroise qui a le moins plu au jury : "Je crois que ce qui a fait la différence, c'est la cuisson du poisson", explique alors Hélène Darroze.

Ce qui attriste le jeune homme dont c'est pourtant la spécialité : "cuisinier-pêcheur, c'est quand même un comble", dit-il tristement en interview. Mais il se remémore le beau parcours qu'il a fait, malgré un "goût de trop peu".