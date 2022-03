Qui a été éliminé lors de la deuxième semaine de compétition?

Pour la première épreuve de cette nouvelle semaine de compétition dans Top Chef, Pía León, la Péruvienne élue Meilleure femme chef du monde lors du classement annuel du World's 50 Best en 2021, a proposé aux candidats de sublimer le maïs, un aliment qu'elle affectionne particulièrement.



Pour la deuxième épreuve, les candidats ont dû surprendre en ne cuisinant qu'avec le feu comme Francis Mallmann. Ce Chef argentin est connu et reconnu partout dans le monde comme le "maître du feu", un type de cuisson qu'il utilise de l'entrée au dessert.



Mais à la fin de cette deuxième semaine de compétition, il a fallu départager les candidats. C'est Renaud qui a dû quitter l'aventure. "Je suis hyper déçu. Je ne m'attendais pas à cette annonce. Je me voyais au moins en finale. J'avais encore tellement de choses à me prouver et à prouver aux chefs. Je suis archi dégoûté", a confié le candidat déçu.