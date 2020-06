Top Chef: qui d'Adrien, David ou Mallory a marqué des points pour la finale? (vidéos)

Lors de la première partie de cette demi-finale (la seconde partie aura lieu lundi prochain), chaque candidat a mis au défi ses comparses. À commencer par David, qui a demandé à ses comparses de réaliser un Saint-Honoré, dessert très technique, surmonté d'un décor en sucre soufflé. Une épreuve compliquée pour Mallory et Adrien, qui n'ont pas réussi à battre David sur son terrain. Personne n'a donc marqué de point sur cette première épreuve.

Sur la seconde épreuve, Adrien a demandé à ses comparses de cuisiner des champignons, pieds de porc, de la fraise de veau et des pouces-pieds. Mallory et David ont éprouvé quelques difficultés face à ces ingrédients à la cuisson délicate, surtout le chef belge, qui ne connaissait pas ces produits. Mais il s'en est sorti avec brio en testant et en se fiant à son instinct. "Ça a été extrêmement serré et les débats ont été compliqués entre les chefs", annonce Stéphane Rotenberg à l'heure du verdict. David finit troisième de l'épreuve et Mallory second. "D'un fil, d'un souffle, mais ce n'est pas passé pour Mallory", explique le présentateur. Le jeune chef bruxellois est déçu car il était content de l'assiette qu'il a proposée…