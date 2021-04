Top Chef: Sarah utilise des fourmis et des grillons pour son plat, mais un insecte perturbe l'épreuve (vidéo)

Dans Top Chef, les candidats encore en lice entrent dans leur 9ème semaine de compétition. Afin de se qualifier pour la suite du concours, les cuisiniers ont dû impressionner le jury composé d'Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran.

Pour la deuxième épreuve, les candidats non qualifiés et les chefs de brigades ont dû cuisiner dans le jardin du ministère de la Transition écologique. Pour l'occasion, le chef triplement étoilé Mauro Colagreco a demandé aux candidats de réaliser "un plat visuellement choquant avec un message fort sur l'écologie et gustativement exceptionnel". "J'ai besoin de comprendre tout de suite ce que vous voulez me dire, de comprendre le message que vous voulez faire passer", a annoncé le chef.



"A travers ce plat, je veux dénoncer la sur-utilisation des pesticides et insecticides dans l'agriculture", a annoncé Sarah au chef Paul Pairet. La candidate, visiblement très motivée par ce thème, a cuisiné des fourmis, des grillons et des escargots pour son plat inspiré des tacos, ce qui a étonné le chef de brigade. Mais durant la préparation de Sarah, une fourmi est restée coincée dans sa gorge, perturbant l'épreuve durant quelques instants.

Les candidats ont également dû convaincre Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Le plat de Sarah a surpris le chef Mauro Colagreco et la ministre. "On va de surprise en surprise quand on mange", a dit Barbara Pompili. Le résultat a beaucoup plu aux deux juges.