Cyril Hanouna passe ses vacances avec des stars: les fans le taclent

Sur sa dernière publication Instagram, Cyril Hanouna pose en vacances entourés de stars. Ils sont tous les cinq collés et… sans masque.

Cyril Hanouna est le premier à dire à ses fans de faire attention aux gestes barrières, de bien porter un masque, d’être prudent. Mais comme les cordonniers sont les plus mal chaussés, c’est également lui qui ne respecte pas ces règles.

L’animateur de Touche pas à mon poste a posté une photo sur son compte Instagram où on le voit en vacances entourés de Stan Wawrinka, Frank Dubosc, Oli (de Big Flo & Oli) et Kev Adams. Ils se tiennent par les épaules sans porter de masques.

Les internautes ne laissent pas passer une telle faute et les commentaires se déchaînent: "C'est à cause des gens égoïste comme vous que nous allons en payer les conséquences. Vos amis ne mettent pas le masque. Donc ils ont forcément vu d'autres gens qui n'en portaient pas non plus et ainsi de suite." Ou encore: "Et c'est les premiers à nous faire la leçon même si j'adore Baba et la clique!". Enfin: "et ça donne des leçons sur le port du masque…"