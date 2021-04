Gilles Verdez fond en larmes après l'agression du couple Tapie: "C'est comme si on agressait ma famille"

Stephane Tapie, le fils de Bernard Tapie était l'invité de l'émission Touche Pas à mon poste ce lundi soir. Il a raconté comment il avait découvert que ses parents avaient été victimes d'une agression le matin en allumant la télévision.

Bernard Tapie et son épouse ont été violentés dans la nuit de samedi à dimanche par quatre hommes qui se sont introduits dans leur maison de Seine-et-Marne avant de prendre la fuite avec des bijoux.

Vers minuit et demi, à Combs-la-Ville, le couple a été surpris dans son sommeil par des agresseurs encagoulés et vêtus de combinaisons noires qui les ont attachés avec des câbles électriques et frappés, a relaté à l'AFP une source proche de l'enquête.

Quand Stephane a raconté sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna ce qui était arrivé à ses parents, le chroniqueur Gilles Verdez a fondu en larmes. Très proche du couple Tapie, il a raconté que "c'est comme si on avait agressé ses parents". "Je trouve qu'ils ont une extrême dignité dans la violence qu'ils ont vécue...(...) C'est horrible de faire ça... C'est horrible, horrible, horrible... L'appât du gain..."