Voici comment Matthieu Delormeau (TPMP) parvient à manger GRATUITEMENT au restaurant: "Une fois sur 3, ça marche"

Matthieu Delormeau n'hésite pas à user de sa notoriété pour ne pas régler l'addition au restaurant. Sur le plateau du 6 à7 diffusé sur C8, le chroniqueur de TPMP a avoué la technique qu'il utilise lorsqu'il se rend au restaurant. Une fois son repas terminé, ce dernier a l'habitude de lancer au serveur : "Je vous dois quelque chose?". Une façon de rendre presque logique le fait de ne pas devoir payer sa note.

Le chroniqueur rapporte que face à cela, le serveur se trouve souvent confus. "Il va voir le patron et une fois sur trois il revient et me dit 'Non nous sommes très heureux de vous avoir avec nous'", raconte-t-il. Décrit comme radin par ses collègues, le chroniqueur confie faire attention à son portefeuille. "Je m'arrange pour qu'il n'en rentre plus qu'il n'en sorte", justifie-t-il. Son comportement a été hué par les chroniqueurs de l'émission.