"Mon Dieu, des huîtres… mais quelle idée !": le pari risqué qui a surpris Mercotte dans le Meilleur Pâtissier

Le neuvième épisode du Meilleur Pâtissier saison 13 nous a transportés sous le soleil du Sud de la France ! De Bayonne à Marseille, en passant par Menton, Cyril Lignac et Mercotte ont invité les candidats à célébrer les fêtes du Sud… en gâteaux, bien sûr. Mais cette semaine, les douceurs n’ont pas suffi à adoucir la compétition : pas de tablier bleu décerné et une élimination pour clore la soirée. Retour sur une semaine pleine de rebondissements.

Fêtes du Sud, ingrédients méditerranéens et compétition acharnée : le neuvième épisode du Meilleur Pâtissier a emmené les six candidats restants en voyage dans le Sud de la France. Retour sur une soirée pleine de saveurs et de rebondissements. Épreuve créative : les fêtes du Sud en version sucrée Les festivités ont commencé en beauté avec une épreuve haute en couleurs. Les pâtissiers amateurs ont eu trois heures pour transformer les fêtes emblématiques du Sud en desserts spectaculaires. Entre carnaval de Nice, fête du citron de Menton et fête de la mer du Cap d’Agde, l’imagination a fusé sous la tente. Mention spéciale à Laurène, qui a osé un clin d’œil à la fête de l’huître d’Andernos-les-Bains… en utilisant des huîtres dans son gâteau ! Une idée audacieuse qui a surpris Mercotte : "Mon Dieu, des huîtres… mais quelle idée". Une double prise de risque pour la jeune femme qui n’aime pas vraiment les huîtres. Malgré les risques, la candidate a su séduire avec un dessert aussi étonnant qu’intrigant. À lire aussi "Il me manque, mais je vais me battre pour lui": vague d’émotion sous la tente du Meilleur Pâtissier

Malgré sa performance, José a été devancé par Timothée, le benjamin de la compétition âgé de 17 ans, qui a remporté l'épreuve grâce à sa précision. En revanche, Christelle une fois de plus termine dernière, juste derrière Laurène.