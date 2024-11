"Le tournage a été éprouvant": Camille Lou dévoile les coulisses de la nouvelle série événement "Cat’s Eyes"

Ce soir, dès 20h30, les téléspectateurs de RTL tvi pourront découvrir la série événement "Cat’s Eyes", une réinvention moderne des aventures des sœurs Chamade. Le trio de cambrioleuses, mené par Camille Lou, se lance dans une quête haletante au cœur de Paris, entre retrouvailles familiales, romance et secrets de famille.

C'est une nouvelle série qui débarque sur RTL play : "Cat's Eyes". Mettant en scène Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain, l'histoire nous propose de découvrir trois sœurs qui se retrouvent après des années de séparation pour une mission des plus périlleuses : voler une œuvre japonaise ayant appartenu à leur père, disparu dans des circonstances tragiques.

Une impression partagée par Claire Romain : "Alexia (le personnage qu'elle interprète, NDLR) rêve de devenir athlète et prouve à ses sœurs qu’elle a sa place dans cette mission. Son caractère espiègle et rebelle m’a beaucoup amusée, et j’ai adoré jouer ce rôle plein d’énergie (...) Escalader la façade du Louvre en pleine nuit, tourner dans les couloirs déserts de la galerie des Glaces... c’était une expérience hors du commun", raconte-t-elle.

©RTL Press

De son côté, Constance Labbé évoque le côté émouvant de son rôle de Sylia, la sœur aînée. "Elle a dû sacrifier ses rêves pour s’occuper de sa famille. C’est un personnage très fort et altruiste, mais qui se découvre peu à peu grâce à ses sœurs", explique-t-elle.

Habituée aux scènes d’action, Constance a également suivi une préparation spéciale en aïkido pour son personnage. "Sylia est le pilier du trio, et sa logique tempère l’impulsivité de ses sœurs", ajoute-t-elle.

Des lieux mythiques et un réalisateur passionné

Avec son réalisateur, Alexandre Laurent, "Cat’s Eyes" se démarque par une esthétique soignée et ses décors emblématiques. Le metteur en scène, connu pour son goût des productions cinématographiques, a tout mis en œuvre pour offrir une qualité visuelle exceptionnelle : "Alexandre est passionné, il sait parfaitement nous emmener là où il veut", confie Camille Lou.

©RTL Press

Avec ses scènes tournées dans plusieurs lieux emblématiques de Paris, "Cat’s Eyes" promet un véritable spectacle visuel.

Ne manquez pas le lancement de "Cat’s Eyes" ce mercredi 6 novembre sur RTL tvi dès 20h30 et en streaming sur RTL Play.