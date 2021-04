Alps Tour - Hesbois termine 35e à l'Open d'Abruzzo

(Belga) Avec un tour final en 69 coups, Kevin Hesbois est passé de la 38e à la 35e place de l'Open Abruzzo de golf, comptant pour l'Alps Tour et doté de 40.000 euros, samedi sur le parcours du Golf & Country club de Miglianico, près de Pescara, en Italie.

Hesbois, qui a débuté par la seconde moitié du parcours, a inscrit cinq birdies mais aussi trois bogeys sur sa carte. Avec son tour de deux sous le par, le Malinois a totalisé 210 coups, douze de plus que l'Italien Jacopo Vecchi Fossa. Les Français David Ravetto et Pierre Pineau se sont partagé la deuxième place à trois coups. Après trois tournois, Hesbois est 21e au classement de l'Alps Tour. Classement final (par 71): 1. Jacopo Vecchi Fossa (Ita) 198=66-64-68 -15 2. David Ravetto (Fra) 201=67-70-64 . Pierre Pineau (Fra) 201=68-66-67 4. Joel Moscatel (Esp) am. 202=72-64-66 . Tom Vaillant (Fra) am. 202=65-66-71 . Edoardo Giletta (Ita) 202=64-66-72 ... 35. Kevin Hesbois (Bel) 210=72-69-69 (Belga)