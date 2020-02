Les Belges à l'étranger - Laurens De Bock s'incline avec l'ADO La Haye qui reste dans la zone rouge

(Belga) L'ADO La Haye s'est incliné 4-2 sur le terrain du Sparta Rotterdam, où Dante Rigo a joué 79 minutes, ce mardi soir dans le cadre de la 22e journée d'Eredivisie. Laurens De Bock, de son côté, a joué l'entièreté de la partie avec La Haye.

L'ADO La Haye a pris le meilleur départ dans la partie avec l'ouverture du score de Pinas (17e) avant de s'écrouler et d'être mené 3-1 au repos après des buts d'Auassar (22e), Joostens (28e), Vriends (45e). Summerville (67e) redonnait de l'espoir à l'ADO mais Harroui (90e+4) mettait fin au suspense dans les arrêts de jeu. Au classement, La Haye (17 points) occupe toujours la 17e et avant-dernière place avec cinq points de retard sur Venlo, premier non-relégable. La Sparta Rotterdam (27 points) passe lui à la onzième place. Plus tôt dans la journée, Michael Heylen a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la victoire 2-0 de son équipe, le FC Emmen, face à Twente. Les buts ont été inscrits par Frei (46e) et Jansen (90e+3). Un succès qui permet à Emmen (25 points) de grimper à la douzième place au classement juste devant Twente (24 points).