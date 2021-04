CSI5* de Den Bosch - Jérôme Guéry, 7e et premier Belge, du Grand Prix du Dutch Masters

(Belga) Jérôme Guéry, sur son cheval vedette Quel Homme de Hus, a pris la 7e place du prestigieux Grand Prix du Dutch Masters, dimanche à Den Bosch aux Pays-Bas. Cette épreuve 5* (barème A - 1m60), qui fait partie du Grand Chelem Rolex avec celles d'Aix-la-Chapelle, Calgary et Genève, a réuni 8 paires en barrage. Guéry y a commis une faute tout comme Gudrun Patteet (Sea Coast Pebbles Z) autre Belge présente dans la finale. Elle s'est montrée plus lente que le Brabançon wallon (35.24 contre 34.40) et a pris la 8e place.

La victoire est revenue à l'Autrichien Max Kühner (Elektric Blue) qui sans faire tomber d'obstacle s'est montré le plus rapide du barrage en 32.52 secondes. Le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli (Edgar) a pris la 2e place (32.69) et l'Allemand Christian Kukuk (Checker 47) la 3e (33.57). Olivier Philippaerts (HM Legend of Love) a fini 16e après une faute dans le premier parcours et un temps de 69.03 secondes. Pieter Devos (Jade Vd Bisschop) s'est classé 19e (4 pts/69.26), Grégory Wathelet (Nevados) 22e (4 pts/70.28 sec), Jos Verlooy (Varoune) 31e (8 pts/70.23 sec). Quarante-trois duos ont pris part à ce Grand Prix. Le Dutch Masters était la première compétition internationale de jumping autorisée en Europe depuis le 2 mars et l'apparition de la rhinopneumonie, potentiellement mortelle pour les équidés. Elle avait été détectée lors d'un jumping à Valence, en Espagne, fin février.