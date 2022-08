Bonne prestation mais défaite pour Roméo Lavia face à Manchester United

(Belga) La quatrième journée de Premier League s'est ouverte samedi après-midi avec une rencontre opposant Southampton et Manchester United, soldée par une victoire 0-1 des Mancuniens.

C'est Bruno Fernandes, brassard de capitaine au biceps, qui a offert les trois points aux 'Red Devils' (55e). Du côté des 'Saints', Roméo Lavia a joué toute la rencontre. Le milieu belge de 18 ans n'a pas encore raté la moindre minute de jeu cette saison en Premier League et a encore réalisé une prestation aboutie dans le milieu du jeu, malgré la défaite des siens. Au classement, Manchester United remonte la pente après un début de saison catastrophique. Les hommes d'Erik ten Hag sont désormais provisoirement 6e avec 6 points mais ont joué un match de plus que toutes les autres équipes de Premier League. Southampton est treizième et compte 4 unités. En Chine, Marouane Fellaini est entré au jeu à la mi-temps lors de la victoire 1-2 de Shandong Taishan face au Wuhan FC. Un doublé de Chen Pu (50e et 56e) a permis à l'équipe du Diable rouge de l'emporter, malgré le but d'Asmir Kajevic (70e sur pen). Au classement, Shandong Taishan (39 points) est toujours deuxième, à un point de Wuhan Three Lions qui ocmpte un match de moins. Wuhan FC est 11e avec 17 points. (Belga)