Coupe du monde de biathlon :Johannes Boe intraitable sur la poursuite, Florent Claude 22e

(Belga) Le Norvégien Johannes Thingnes Boe a remporté la poursuite de Pokljuka, comptant pour la quatrième étape de la Coupe du monde de biathlon, samedi, en Slovénie. Florent Claude a pris la 22e place.

Dominateur du sprint vendredi, Boe, leader du général, n'a pas été mis en difficulté sur les 12,5 km du parcours samedi. Avec deux erreurs au tir, il s'est imposé avec 1:04.9 d'avance sur le Français Quentin Fillon Maillet (1 erreur) et 1:06.6 sur son frère Tarjei Boe (1 erreur). Son compatriote Sturla Holm Laegreid, deuxième du général, a fini quatrième à 1:17.8. Boe s'offre sa 7e victoire en 10 épreuves individuelles cette saison et son troisième doublé sprint/poursuite sur un week-end. Il a aussi remporté deux relais avec ses équipiers norvégiens. Claude, 18e du sprint, s'est classé 22e à 3:05.9 après 3 erreurs au tir. Au classement général, Johannes Boe compte 779 points et creuse l'écart sur Laegreid (675 points) et Fillon-Maillet (377 points). Claude occupe la 20e position avec 200 points. Pas qualifié pour la poursuite après sa 75e place vendredi, Thierry Langer (24 points) est 57e. (Belga)