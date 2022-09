F1: Russell meilleur temps des premiers essais libres devant Hamilton au GP des Pays-Bas

(Belga) Mercedes a dominé la première séance d'essais libres en vue du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, vendredi en début d'après-midi sur le circuit de Zandvoort. L'Anglais George Russell a signé le meilleur tour du circuit de 4 259 km en 1.12.455 et devancé de 240/1000e son compatriote et équipier Lewis Hamilton (1:12 695).

La Ferrari de Carlos Sainz a réussi le 3e chrono à 390/1000e de Russell (1:12 845) devant les McLaren du Britannique Lando Norris et de l'Australien Daniel Ricciardo 4e et 5e à 474 et 672 millièmes (1:12 929 et 1:13 077). Le champion du monde et solide leader du classement actuel, Max Verstappen, qui évolue chez lui, a vu sa séance s'achever après seulement dix minutes. Le champion du monde a dû faire face à un problème de boîte de vitesses de sa Red Bull après six tours. Son meilleur chrono (1:14 714) a été le 19e de la matinée à 2 259 secondes de Russell. Verstappen mène le championnat avec 284 points devant son équipier le Mexicain Sergio Pérez (191) et le Monégasque Charles Leclerc (186). La deuxième séance d'essais libres se déroulera à 16h00. Samedi à 12h00 aura lieu la troisième séance d'essais, suivie à 15h00 par les qualifications en vue du 15e des 22 Grands Prix de la saison long de 72 tours dont le départ aura lieu dimanche à 15h00. L'année dernière, Verstappen a triomphé lors du premier GP des Pays-Bas disputé depuis 1985. (Belga)