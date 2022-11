"Rouche toujours !": un livre à caractère historique pour les 125 ans du Standard

(Belga) A l'occasion de son 125e anniversaire, qui surviendra l'année prochaine, le Standard de Liège a décidé de collaborer avec les Editions Chronica et le duo d'auteurs David De Myttenaere et Michel Dubois afin de sortir un livre retraçant l'histoire du club, à travers les actes et les décisions de ses différents hommes forts, de Joseph Debatty, le premier président, à Josh Wander et Steven W. Pasko, cofondateurs et actionnaires de 777 Partners, le nouveau propriétaire du Standard. L'ouvrage a été présenté à la presse mercredi après-midi.

"Quand le projet s'est lancé, l'année dernière, on était parti sur un recueil d'interviews. Puis la dimension historique s'est rajoutée", a commenté David De Myttenaere, ancien journaliste assidu du Standard pour la Dernière Heure. Pour réaliser cet ouvrage, les deux auteurs sont partis à la rencontre des "légendes" du club: "Des joueurs qui ont des liens forts avec le Standard, de par leur carrière et qui ont marqué le club. On pense ici à Guy Hellers, recordman du nombre officiel de matchs, Eric Gerets, ou encore à Axel Witsel", ont-ils ajouté. "C'est une sorte de reconnaissance vis-à-vis de notre carrière au Standard", a déclaré Christian Piot, présent lors de la conférence de presse, "c'est aussi une opportunité pour raconter des souvenirs méconnus". Une place de choix a également été réservée aux supporters. On y retrouve ainsi une photo du tifo des Ultras Inferno à l'occasion de leur 25 ans, contre le Club de Bruges. L'ouvrage contient enfin une interview de Josh Wander, au nom du nouveau propriétaire du club, 777 Partners. Aucune période du club, même les plus délicates, n'a été évincée: "Ce qui en fait un produit authentique et pas aseptisé", ont encore fait savoir les auteurs. L'ouvrage, intitulé "Rouche toujours !", est disponible dès à présent dans les différents fanshops du club liégeois. (Belga)