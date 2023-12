15e victoire en 15 matches pour le PSV et Johan Bakayoko face à Heerenveen

Le PSV continue son sans-faute en tête de l'Eredvisie. Johan Bakayoko et ses coéquipiers ont battu Heerenveen (2-0) jeudi soir à Eindhoven. Il s'agissait de la 15e victoire en autant de journées pour le PSV, largement en tête du championnat.

Guus Til a ouvert le score peu après l'heure de jeu (33e). Johan Bakayoko était titulaire à droite de l'attaque et a disputé l'intégralité de la rencontre. Yorbe Vertessen est sorti du banc (75e) en même temps que Ricardo Pepi. C'est l'ailier américain, lancé seul en profondeur sur l'aile gauche, qui a inscrit un second but pour son équipe (78e).

Le PSV, à la fois meilleure attaque (52 buts inscrits) et meilleure défense (6 encaissés) du championnat, compte 45 points, 13 de plus que le Feyenoord qui reçoit Volendam à 21 heures. Pour leur prochain match, les joueurs de Peter Bosz se déplaceront mardi sur le terrain d'Arsenal à l'occasion du dernier duel de leur groupe en Ligue des Champions. Les Néerlandais sont déjà assurés de terminer deuxième de leur groupe.