1B Pro League - Condamné à la relégation, Virton s'impose pour l'honneur face à Mouscron

(Belga) Samedi après-midi, Virton s'est imposé 2-0 contre l'Excel Mouscron, pour la 26e journée de D1B. Les Virtonnais remportent une victoire sans conséquence pour leur classement puisqu'ils sont d'ores et déjà condamnés à la dernière place synonyme de relégation.

Ni Virton ni Mouscron n'ont d'enjeu majeur à disputer en cette fin de saison, puisque Mouscron est hors de portée des barrages et que Virton est assuré de terminer la saison à la dernière place. Dans ce contexte, Virton s'est néanmoins adjugé la victoire grâce à de sbuts d'Anne (55e) et Kage (74e). Bourdouxhe a écopé d'une carte rouge en fin de rencontre chez les Mouscronnois, pour deux cartons jaunes. À deux journées de la fin du championnat de D1B, l'Excel Mouscron est 6e avec 30 points tandis que l'Excelsior est bon dernier, 8e, avec 20 points et assuré de descendre suite à la victoire de Lommel sur Westerlo samedi soir (2-1). (Belga)