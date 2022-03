1B Pro League - Défaite frustrante pour une équipe de Mouscron maladroite en zone de finition

(Belga) Mouscron s'est incliné 1-2 sur sa pelouse devant Deinze vendredi soir lors de la rencontre inaugurale de la 25e journée de 1B. Devant au score après un but de Christophe Lepoint (58e), les Hurlus ont été punis à la suite de deux erreurs de leur gardien. Avec ce résultat, Deinze, quatrième avec 36 points, revient à une longueur de la troisième place occupée par Waasland-Beveren. De son côté, Mouscron stagne au cinquième rang avec 30 unités.

Mouscron était largement dominateur lors des trente premières minute, obligeant Tom Vandenberghe à s'employer à plusieurs reprises pour garder le zéro. Deinze mettait le nez à la fenêtre dans le dernier quart d'heure, mais sans trouver l'ouverture. Le début de second acte était là l'image du premier, avec une domination territoriale mouscronnoise. La délivrance arrivait finalement pour les Hurlus juste avant l'heure de jeu par la tête de Christophe Lepoint. Après un long ballon vers les attaquants, Teddy Chevalier centrait en direction de l'ancien joueur de La Gantoise. Son coup de casque prenait Vandenberghe à contre-pied (58e, 1-0). À la 65e, l'arbitre indiquait le point de penalty en faveur de Deinze à la suite d'une sortie de Nick Gillekens jugée fautive. Dylan De Belder ne se faisait pas prier et rétablissait l'égalité contre le cours du jeu (67e, 1-1). Responsable sur légalisation, Nick Gillekens se trouait sur un ballon aérien et permettait à Lennart Mertens de pousser le ballon dans le but (86e, 1-2). (Belga)