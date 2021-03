1B Pro League - L'Union a décroché une dixième victoire d'affilée au Lierse

(Belga) L'Union Saint-Gilloise a aligné une dixième victoire d'affilée vendredi au Lierse dans le match d'ouverture de la 22e journée de la 1B Pro League (1-32). Au classement, les Bruxellois comptent 56 points, 18 de plus que Seraing (2e). Le Lierse, qui n'a gagné qu'un seul de ses 13 derniers duels, reste 7e (14 points).

Comme contre Lommel, l'Union a été menée à la marque suite à un but d'Ayoub Allach (8e, 1-0). Mais ils ont renversé la situation à leur avantage par Dante Vanzeir (43e, 1-1), le meilleur buteur de la compétition avec 19 goals, Deniz Undav sur penalty (52e, 1-2) et Brighton Labeau, lui aussi des 11 mètres (90e+5, 1-3). Samedi à 20h45, le RWDM (28 points, 5e) reçoit Deinze (27 points, 6e). Les deux équipes se retrouveront mercredi pour le match d'alignement de la 18e journée mais cette fois ce sera à Deinze. Dimanche, le premier match à 16 heures met aux prises les deux candidats à la deuxième place: Seraing (38 points, 2e) et Westerlo (35 points, 3e). A 20h45, Lommel (31 points, 4e) affronte la lanterne rouge, Club Bruges NXT (8 points).