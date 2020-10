1B Pro League - L'Union s'impose 0-2 au Lierse et revient à 1 point de Seraing

(Belga) L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 0-2 sur le terrain de Lierse Kempenzonen dimanche soir en clôture de la 7e journée du championnat de Division 1B. Cette victoire permet aux troupes de Felice Mazzu de revenir à 1 point du leader, Seraing.

Teddy Teuma (20e) et Dante Vanzeir (35e) ont planté les deux buts unionistes, qui permettent aux Bruxellois de rester dans le sillage du leader. Avec 14 points au compteur, l'Union est à un point de Seraing (15), qui s'est imposé 3-4 sur la pelouse du RWDM plus tôt dans la journée. Samedi, Lommel et Westerlo avaient fait match nul 1-1. C'est aussi sur un score de 1-1 que s'est soldé le duel entre le Club NXT et Deinze vendredi. Deinze est 3e (10 pts), Lommel 4e (7), le Lierse 5e (7), le RWDM 6e (6), Westerlo 7e (6) et les U23 brugeois 8e et derniers (3). (Belga)