1B Pro League - L'Union s'impose à Deinze et confirme son statut de leader

(Belga) L'Union Saint-Gilloise est allée s'imposer 2-4 sur le terrain du KMSK Deinze samedi soir lors de la 16e journée de 1B Pro League. Les Unionistes sont bien accrochés à la première place du championnat.

Le match a débuté sur les chapeaux de roue pour l'Union. Dès la mise en jeu, il a suffi de deux passes à l'équipe de Felice Mazzu pour ouvrir le score grâce à Dante Vanzeir, auteur du but le plus rapide du football professionnel en Belgique (0-1, 1e). Le temps précis n'a pas encore précisé par la Pro League mais il battra assurément le Nigérian Victor Osimhen, qui avait marqué pour Charleroi après 8.15 secondes en mai 2019. Deinze, revenu à la marque via Dylan De Belder (1-1, 19e), a encaissé un deuxième but sur une rapide reconversion offensive unioniste ponctuée par Mathias Fixelles (1-2, 27e). L'Union a cru s'assurer une fin de match tranquille quand Deniz Undav a converti un penalty (1-3, 58e) après une faute de main de Soufiane El Banouhi, ancien de l'Union, mais Deinze est revenu dans la foulée via Youssef Challouk (2-3, 60e). En fin de match, Undav a scellé l'issue du match en inscrivant un doublé (2-4, 88e). Au classement, la RUSG est première avec 38 points, soit douze de plus que Seraing (26 pts), qui se rendra dimanche à Westerlo, 3e (24 pts). Deinze est 4e (23 pts).